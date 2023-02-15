Honda разрабатывает новый семейный седан (фото) — Finance.ua

Honda разрабатывает новый семейный седан (фото) Сегодня 00:28 — Технологии&Авто

Honda разрабатывает новый семейный седан (фото), Фото: carscoops.com

Опубликованы первые фото Honda Inspire седьмого поколения. Большой седан D-класса официально представят в апреле на автошоу в Шанхае.

Об этом сообщает сайт Carscoops.

Седан Honda Inspire известен с 1989 года, ранее в североамериканских странах его продавали как Acura TL. Модель построена на базе Honda Accord, а поскольку недавно появился новый Accord, то теперь настало время для смены поколений Inspire.

Фото: carscoops.com

Новая Honda Inspire 2023 похожа на Accord в профиль — в авто такая же наклонная крыша. В то же время передняя часть кажется более агрессивной благодаря широкой решетке радиатора и массивному бамперу. А вот сзади Inspire более элегантный, чем Accord — у него тоненькие фары и спойлер на крышке багажника.

Размеры Honda Inspire 2023:

длина — 4979 мм;

ширина — 1862 мм;

высота — 1449 мм;

колесная база — 2830 мм.

Салон Honda Inspire еще не показали, но ожидается, что он будет повторять интерьер Accord. Это означает, что внутри будут преобладать горизонтальные линии, а виртуальная приборная панель станет стандартной.

Фото: carscoops.com

Седан Honda Inspire со старта предложат со знакомой по другим моделям марки турбочетверкой объемом 1,5 л и мощностью 192 л.с. Позже также должен появиться 204-сильный гибрид.

Производство Honda Inspire наладят в Китае. Кстати, там же (наряду с США) выпускают и Accord. Стартовая цена Inspire составит около 27 000 долларов.

Фокус По материалам:

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