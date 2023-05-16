Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото) — Finance.ua
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Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)

Технологии&Авто
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Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)
Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)
В Германии представлена новая Honda e: Ny1. Недорогой электрокроссовер поступит в продажу на европейском рынке до конца года. Об этом сообщает официальный сайт Honda.
e: Ny1 — электрический вариант компактного кроссовера Honda HR-V новейшего поколения. Модель уже выпускается в Китае в двух версиях — под названием Honda e: NS1 и e: NP1.
От Honda HR-V электрический вариант визуально отличается дизайном передней части. У него раскосые диодные фары, измененный бампер и пластиковая заглушка на месте решетки радиатора. Кроссовер Honda достигает 4390 мм в длину при колесной базе 2610 мм.
Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)
В салоне установлены виртуальная панель приборов и большой 15,1-дюймовый тачскрин портретного формата. Объем багажника равен 335 л.
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Комплектация Honda e: Ny1 не разглашается, но в Китае электромобиль Honda e: NS1 оснащен весьма богато — бесключевой доступ, камера, круиз-контроль, климат-контроль, подогрев сидений. Также обязательными являются функции автоматического торможения, удержания в полосе и контроля «слепых» зон.
Honda представила доступный электрокроссовер для Европы с запасом хода свыше 400 км (фото)
Новая Honda e: Ny1 оснащен 204-сильным мотором и батареей на 68,8 кВт∙ч. Его максимальная скорость ограничена на 150 км/ч, а запас хода составляет 412 км. Зарядка электрокара на 80% от быстрой станции занимает 45 минут.
Электромобиль Honda e: Ny1 будет стоить примерно 36 000 евро в базовой версии. Основными конкурентами модели станут Peugeot e-2008, Opel Mokka Electric и Hyundai Kona Electric.
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По материалам:
Фокус
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