Honda показала свой самый маленький кроссовер — Finance.ua

Honda показала свой самый маленький кроссовер Сегодня 22:10 — Технологии&Авто

Honda показала свой самый маленький кроссовер

Субкомпактный кроссовер Honda WR-V имел много общего с известным в Украине Jazz Cross. Машины имели общие панели кузова, двери и даже элементы салона. Эту модель по-прежнему выпускают в Индии и Бразилии, а вот производство второго поколения WR-V перенесут в Индонезию.

Теперь модель больше похожа на кроссовер. А вот технически сохранилась и платформа от Джаза, и атмосферный двигатель 1,5 л в паре с вариатором.

Новый WR-V заметно меньше HR-V: в длину кроссовер имеет всего 4060 миллиметров. Дорожный просвет 220 мм, объем багажника — 380 литров. В подвеске используются стойки МакФерсона и торсионная балка, а дисковые тормоза есть только спереди. Двигатель на WR-V выдает 121 лошадиную силу и 145 Нм крутящего момента. Привод только передний.

Базовый WR-V в Индонезии стоит 271,9 млн местных рупий — более 625 тысяч гривен. В стандартное оснащение модели входят запуск двигателя кнопкой, медиасистема с 7-дюймовым сенсорным дисплеем, камера заднего вида и кондиционер. В спортивной версии RS есть светодиодные фары, цифровой бортовой компьютер, комбинированная обивка и климат-контроль.

Кроме того, Honda WR-VRS можно заказать с комплексом безопасности Honda Sensing. Он повлечет за собой установку шести эйрбегов, включая шторки (штатно стоят четыре), ассистента удержания в полосе, USB-зарядки и системы автоматического управления головным светом. Стоит такой кроссовер 309,9 млн рупий, что соответствует 713 тысяч грн.

Телеканал 24 По материалам:

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