Honda показала бюджетный седан за $13 900 (фото, видео) — Finance.ua
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Honda показала бюджетный седан за $13 900 (фото, видео)

Технологии&Авто
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Honda показала бюджетный седан за $13 900 (фото, видео)
Honda показала бюджетный седан за $13 900 (фото, видео), Фото: Honda
Honda представила новый автомобиль City. Компактная модель В-класса прошла фейслифтинг и поступит в продажу с конца марта по цене от 13 900 долларов.
Подробности авто раскрыли на официальном сайте японской марки.
Новая Honda City 2023 года дебютировала в Индии, ведь это одна из стран, где выпускают модель (производство седана налажено в шести разных государствах). Автомобиль построен на платформе Honda Jazz/Fit и является самым маленьким седаном японской марки.
Фото: Honda
Фото: Honda

Размеры Honda City 2023:

  • длина — 4 553 мм;
  • ширина — 1 748 мм;
  • высота — 1467 мм;
  • колесная база — 2 589 мм.
Узнать обновленную Honda City можно по измененной решетке радиатора и увеличенному переднему воздухозаборнику. Также изменены бамперы, добавлены задние спойлеры и диффузор.
В салоне улучшена отделка и добавлена беспроводная зарядка для смартфонов. Седан имеет вместительный 506-литровый багажник.
Фото: Honda
Фото: Honda
Топовая версия получила диодные фары, бесключевой доступ, кожаный салон, климат-контроль, круиз-контроль, камеру заднего вида, люк и 8,0-дюймовый сенсорный дисплей.
В линейке Honda City 2023 остались 1,5-литровый бензиновый двигатель мощностью 122 л. с. и 126-сильная гибридная установка. В последнем случае средний расход топлива составляет 3,8 л/100 км. А вот турбодизель больше не предлагают из-за несоответствия современным эконормам. Седан доступен с 6-ступенчатой механической КПП или вариатором.

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По материалам:
Фокус
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