Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами — Finance.ua
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Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами

Технологии&Авто
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Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами
Honda отзывает 124 тысячи автомобилей из-за проблем с тормозами
Honda собирается отозвать около 124 077 автомобилей из-за дефекта, связанного с работой тормозной системы. Отзыв коснется автомобилей, выпущенных с 2020 по 2023 год.
Об этом рассказали на сайте Autoevolution.
Еще в декабре 2020 года у Honda обнаружили то, что на некоторых авто отсутствовали гайки на усилителях тормозов. Поставщик запчастей Veoneer Brake Systems не смог вовремя принять необходимые меры.
В декабре 2022 года в Honda узнали о неисправности тормозов на модели Pilot 2021 года. Только сейчас производитель решил провести отзывную компанию.
Дефект увеличивает риск ДТП. Во время поездки усилитель тормозов может работать неисправно, поэтому автомобилю будет трудно затормозить.
Отзыв коснется моделей Civic с 2020 по 2021 модельный год, Passport с 2021 по 2023 год, Pilot с 2021 по 2022 год, Ridgeline с 2020 по 2023 год и Acura MDX 2020 года. Дилерам было дано указание осмотреть и заменить отсутствующие гайки.
Кампания по отзыву начинается с августа 2023 года. Владельцы потенциальных автомобилей с дефектом будут проинформированы заранее.
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По материалам:
Фокус
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