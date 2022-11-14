Honda официально представила Accord нового поколения — Finance.ua

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Honda официально представила Accord нового поколения

Технологии&Авто
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Honda официально представила Accord нового поколения
Honda официально представила Accord нового поколения, Фото: auto.24tv.ua
Седан Honda Accord одиннадцатого поколения использует тот же язык дизайна, что и новый Pilot. Решетка радиатора теперь установлена вертикально, фары и фонари имеют черную подкладку.
Крыша и боковины кузова соединены методом лазерной пайки, поэтому в этих местах больше не нужны молдинги, «отягощающие» вид. Новый Accord длиннее предшественника на 70 миллиметров, а задний путь у него шире на 10 миллиметров.
Внутри стало больше качественных материалов. Впереди появились кресла с улучшенной поддержкой. Стандартными для седана являются цифровая приборная панель диагональю 10,2 дюйма, мультимедиа с экраном в 7 дюймов, 10 подушек безопасности и комплекс Honda Sensing с новой широкоугольной камерой и радаром. В более дорогих моделях есть беспроводная зарядка мощностью 15 ватт, подогрев заднего ряда сидений и аудиосистема Bose.
Фото: auto.24tv.ua
Фото: auto.24tv.ua
Кузов Honda Accord стал более жестким, внесены изменения в подвеску и рулевое управление. Тем временем гамма силовых установок нового седана такая же, как у CR-V. Изначальные комплектации оснащены турбомотором 1.5 литра. Его отдача — 195 л.с. и 260 Нм крутящего момента. Коробка — вариатор, имитирующий изменение физических передач. Более дорогие варианты получат гибридную систему четвертого поколения. В ней бензиновую «четверку» 2.0, работающую по циклу Аткинсона, дополняет несколько смонтированных параллельно друг другу электромоторов. Комбинированная мощность составляет 207 л. и 335 Нм.
Выпускать новые Honda Accord по-прежнему будет завод в американском штате Огайо. Это предприятие работает с 1982 года, и за это время с его конвейера сошли 12,5 миллиона машин.
По материалам:
Телеканал 24
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