Хмельницкий протезный завод продали за 32 млн грн — Finance.ua

Хмельницкий протезный завод продали за 32 млн грн Сегодня 17:21 — Фондовый рынок

Фонд госимущества провел аукцион по продаже Хмельницкого государственного экспериментального протезно-ортопедического предприятия. Окончательная цена предприятия составляет 32 млн грн.

Новый собственник получит основной корпус предприятия площадью 2556,7 кв. м, хозяйственный корпус площадью 343,1 кв.м. и гараж площадью 131 кв. В гараже — 6 автомобилей.

Хмельницкое государственное экспериментальное протезно-ортопедическое предприятие может производить около 300 разновидностей протезов по современным европейским технологиям и имеет собственный стационар. Однако 2022 год предприятие завершило с убытком в 500 тыс. грн, а за первые полгода 2023-го получило прибыль всего в 36 тыс. грн. Помимо прибыли предприятие теряет и квалифицированных специалистов — частные компании переманивают персонал более высокими зарплатами.

После покупки новый собственник завода обязан продолжать производить протезы в течение 10 лет и погасить долги предприятия перед бюджетом и выплаты заработной платы.

Победителем тендера стал ООО «ТАНДЕМ ТРЕЙДИНГ» из Хмельницкого. По данным Youcontrol , компания существует более 5 лет. Владельцами компании являются Сергей Кондратюк и Ирина Тимчук.

Напомним, «Прозорро.Продажи» обнародовало 15 объектов крупной приватизации с ОПЗ, «Центрэнерго» и ОГХК. Контрольные пакеты акций «Одесский припортовый завод», «Центрэнерго», «Объединенная горно-химическая компания», «Украинские энергетические машины», «Электротяжмаш», «Сумыхимпром» вошли в 15 объектов крупной приватизации, которые представлены в системе. Прозорро. Продажи".

Согласно информации на сайте, среди них также госпакеты акций «Днепровского электровозостроительного завода», НАК «Украгролизинг», «Индар», «Ориана» и «Азовмаш», 51% доля «Запорожского титано-магниевого комбината» и цельные имущественные комплексы компании «Краснолиманская», «Уманский ликероводочный завод» и «Завод алюминиевой фольги». Организатором выступает Фонд госимущества (ФГИ) Украины, однако сроки продажи отсутствуют.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.