Хищение более 200 миллионов в Укргазбанке: ВАКС продлил срок следствия еще на год — Finance.ua

Хищение более 200 миллионов в Укргазбанке: ВАКС продлил срок следствия еще на год Сегодня 15:34 — Фондовый рынок

Высший антикоррупционный суд во вторник, 3 января, удовлетворил ходатайство НАБУ и продлил срок следствия по хищению 206 миллионов гривен из Укргазбанк а.

Об этом сообщил экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому объявлено подозрение по этому делу.

8 декабря ВАКС избрал максимально строгую меру пресечения для Шевченко — заочное содержание под стражей.

«То есть еще 3 недели назад суд считал, что у следствия достаточно доказательств и для объявления подозрений, и для объявления розыска, и для избрания самой строгой меры пресечения... Еще раз — ВАКС своим решением подтверждает, что у следствия ничего нет, и весь этот спектакль с объявлением подозрений и розыском был только пиар-кампанией НАБУ», — заявляет экс-глава НБУ и бывший руководитель «Укргазбанка».

Он подчеркнул, что законность его деятельности на посту главы правления Укргазбанка неоднократно была подтверждена проверками ведущих мировых аудиторских компаний и Всемирным банком.

«Дело НАБУ против меня является политически мотивированным, искусственно созданным и не содержит никаких доказательств. Оно развалится в любом беспристрастном суде. Если, конечно, дойдет до него», — в очередной раз добавил Шевченко.

Напоминаем:

Детективы НАБУ подали ходатайство о продлении сроков досудебного расследования на 12 месяцев по делу против экс-главы НБУ Кирилла Шевченко, подозреваемого в хищении средств государственного «Укргазбанка» более чем на 206 млн грн.

Следственный судья Высшего антикоррупционного суда Наталия Мовчан избрала заочное содержание под стражей для экс-главы НБУ Кирилла Шевченко.

Экс-глава НБУ Кирилл Шевченко, которому ВАКС избрал заочное содержание под стражей, заявил о «политическом преследовании» и о том, что суд отказал во всех ходатайствах, которые заявляла сторона защиты: собирается подавать апелляцию.

Бывший глава Национального банка Кирилл Шевченко, которого объявили в розыск, обосновался в столице Австрии Вене.

Економічна Правда По материалам:

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