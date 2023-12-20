Херсонским нефтетрейдерам объявлено подозрение в сотрудничестве с рф — Finance.ua

Херсонским нефтетрейдерам объявлено подозрение в сотрудничестве с рф Сегодня 11:30 — Криминал

Херсонским нефтетрейдерам объявлено подозрение в сотрудничестве с рф

Нефтетрейдеры из Херсона получили подозрение, что во время оккупации города были «под крышей» фсб и заправляли российские танки.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

По данным следствия, директор и бухгалтер этой фирмы пошли на сотрудничество с российским ФСБ еще в начале полномасштабного вторжения. Под крышей российской спецслужбы предприниматели наладили оптовые поставки дизтоплива и бензина из временно захваченного Крыма для нужд захватчиков.

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После переправки горючего с украинского полуострова в Херсон нефтетрейдеры заправляли военную технику оккупантов, в том числе российские танки и бронемашины, воевавшие на южном фронте. Для этого использовали собственную автозаправочную станцию ​​на территории областного центра.

Таким образом, фигуранты поставили захватчикам более 300 тонн горючего на более чем 20 млн в гривневом эквиваленте.

Также коллаборанты «перерегистрировали» собственную компанию по российскому законодательству и открыли рублевые счета в одном из московских банков.

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Кроме того, фигуранты оказывали давление на работников предприятия, заставляя их получать российские паспорта. В случае отказа — угрожали увольнением и «соответствующим заявлением» в карательные органы рф.

Во время освобождения Херсона оба злоумышленника скрылись вместе с российскими оккупантами на временно захваченную часть региона.

При обыске на предприятии обнаружены компьютеры, бухгалтерские документы и черновые записи, подтверждающие преступления фигурантов.

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На основании собранных доказательств им заочно было уведомлено о подозрении по ч. 2 ст. 28, ч. 4 ст. 111−1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационистская деятельность, совершенная по предварительному сговору группой лиц).

Поскольку оба фигуранта скрываются за пределами подконтрольной Украине территории, продолжаются комплексные меры по их поимке и привлечению к ответственности за преступления против Украины.

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