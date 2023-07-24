Херсонские энергетики получили 37 трансформаторов для восстановления электроснабжения после подрыва дамбы Каховской ГЭС — Finance.ua

Херсонские энергетики получили 37 трансформаторов для восстановления электроснабжения после подрыва дамбы Каховской ГЭС Сегодня 10:20 — Энергетика

Херсонские энергетики получили 37 трансформаторов для восстановления электроснабжения после подрыва дамбы Каховской ГЭС

Херсонские энергетики получили 37 трансформаторов для восстановления электроснабжения после подрыва плотины Каховской ГЭС. При координации Минэнерго АО «Херсоноблэнерго» получило необходимое оборудование для ликвидации последствий подтопления в регионе.

В частности, энергетики получили 37 трансформаторов и 5 км сталеалюминиевого провода общим весом 36 тонн, предоставленных партнерами из Швеции, Финляндии и Нидерландов.

Предоставленное оборудование позволит ускорить возобновление электроснабжения на пострадавшей территории. В Херсоне без света из-за подтопления остаются более 12 тысяч абонентов.

«Подрывом дамбы Каховской ГЭС враг продемонстрировал, что у него нет красных линий. Остановить его могут только консолидированные усилия всего цивилизованного мира. Мы благодарны нашим партнерам за поддержку и за постоянную помощь — финансовую, политическую и, конечно, за предоставленное оборудование, которое помогает возвращать свет в дома украинцев», — отметил министр энергетики Герман Галущенко.

Напомним, что в пик подтопления в Херсоне и на деоккупированной части области из-за повреждений трансформаторных подстанций без света оставалось более 17 тыс. потребителей.

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