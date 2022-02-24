Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступили против отключения России от SWIFT — Finance.ua

Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступили против отключения России от SWIFT

Сегодня 19:47 — Мир

Германия, Италия, Венгрия и Кипр выступили против отключения России от SWIFT

Четыре страны, а именно Германия, Италия, Венгрия и Кипр, выступили против того, чтобы отключить Россию от SWIFT.

Все четыре страны финансово заинтересованы заблокировать наши попытки разрушить SWIFT возможности для Российской Федерации. Об этом сообщил эксперт StateWatch Александр Леменов.

Германия

По его словам, российские элиты постоянно коррумпируют своих коллег из Берлина, обещая после завершения их политической карьеры трудоустроить в российской госкорпорации. Таким путем пошел экс-канцлер Шредер или экс-глава Штази Матиас Варниг.

Италия

Эксперт отметил, что эта страна традиционно дружна с россиянами. «Например, не забываем о давних товарищах Берлускони и Путине. А у кого куча поместий на озере Комо?», — объяснил Александр Леменов.

Венгрия

«Стоит лишь отметить, что именно эта страна заблокировала присоединение Украины к киберцентру НАТО, а ее главу — Виктора Орбана — считают авторитарным лидером центральной Европы... который дружит с Путиным», — сообщил Леменов.

Кипр

Согласно словам эксперта, эта страна традиционный «налоговый рай» и бывшая офшорная юрисдикция для большинства стран бывшего СССР. Именно россияне больше всего там регистрируют свой бизнес.

Что такое SWIFT

«SWIFT — международная межбанковская система передачи информации и осуществления платежей. Это очень важный элемент международных финансов. Без него, как автомобиль без двигателя и тормозов. Разве что с горки покатишь...», — рассказал Александр Леменов

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