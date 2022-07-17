Германия возобновит работу 16 ТЭС — Finance.ua

Германия возобновит работу 16 ТЭС
Германия запускает 16 неактивных электростанций (ТЭС), работающих на угле и нефти, и продлевает срок эксплуатации еще для 11.
Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW.
Такой шаг вызван сокращением поставок энергоносителей из россии. По словам Шольца, это лишь временный шаг, и Германия не намерена отказываться от целей в сфере защиты климата.
«Наша цель остается неизменной — мы хотим быть одной из первых промышленно развитых стран, достигшей углеродной нейтральности», — заявил он, добавив, что планы Германии достичь этого показателя к 2045 году не изменились.
Напомним, крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток 1» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что россия возобновит экспорт после этой даты.
Операторы подземных газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из россии в июле по ноябрь емкости будет заполнено лишь на 65–71% при достаточном для энергобезопасности региона нормативе в 80%.
Германия с начала войны сократила свою зависимость от российского газового импорта с 55 до 35%, но в масштабах ее экономики и этот показатель чрезвычайно велик.
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