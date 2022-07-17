Германия возобновит работу 16 ТЭС — Finance.ua

Германия возобновит работу 16 ТЭС Сегодня 17:41 — Энергетика

Германия возобновит работу 16 ТЭС

Германия запускает 16 неактивных электростанций (ТЭС), работающих на угле и нефти, и продлевает срок эксплуатации еще для 11.

Об этом сообщил канцлер ФРГ Олаф Шольц, передает DW.

Такой шаг вызван сокращением поставок энергоносителей из россии. По словам Шольца, это лишь временный шаг, и Германия не намерена отказываться от целей в сфере защиты климата.

«Наша цель остается неизменной — мы хотим быть одной из первых промышленно развитых стран, достигшей углеродной нейтральности», — заявил он, добавив, что планы Германии достичь этого показателя к 2045 году не изменились.

Напомним, крупнейший трубопровод для поставок российского газа в ЕС «Северный поток 1» до 21 июля закрыт на техобслуживание, но европейские чиновники не уверены, что россия возобновит экспорт после этой даты.

Операторы подземных газовых хранилищ ЕС рассчитали, что в случае полного прекращения поставок из россии в июле по ноябрь емкости будет заполнено лишь на 65–71% при достаточном для энергобезопасности региона нормативе в 80%.

Германия с начала войны сократила свою зависимость от российского газового импорта с 55 до 35%, но в масштабах ее экономики и этот показатель чрезвычайно велик.

Економічна Правда По материалам:

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