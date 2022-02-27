Германия собирается или полностью отказаться от российского газа, или существенно уменьшить потребление, — Шольц — Finance.ua

Германия собирается или полностью отказаться от российского газа, или существенно уменьшить потребление, — Шольц

Сегодня 18:34 — Энергетика

Канцлер Германии Олаф Шольц сообщил, что его страна готовится к существенному сокращению импорта газа из России или вовсе откажется от российского энергоресурса.

Об этом Шольц рассказал в интервью газете Bild.

Немецкое правительство готовится к этому и прорабатывает варианты постепенного отказа от импорта российского газа. В частности, в Германии будут построены два LNG-терминала. Один — для получения, второй — для регазификации сжиженного газа. Кроме этого, Германия создаст стратегические объемы запаса газа.

«Россия почувствует, что заплатит большую цену за начало войны в Украине», — подчеркнул Шольц, комментируя варианты отказа ФРГ от газа РФ.

Посол Германии в Украине Анка Фельдгузен в эфире украинских телеканалов сообщила, что Шольц также сообщил об этих намерениях в Бундестаге 27 февраля.

«Мы очень скоро будем диверсифицировать источники поставок энергии, чтобы больше не зависеть от российского газа. Германия — мощная индустриальная страна, это очень сложно, но мы поняли, что нужно идти по этому пути. Наша окончательная цель — только возобновляемые источники энергии до 2045 года», — сказала Фельдгузен.

Она добавила, что российский газопровод «Северный поток-2» — проект, за который РФ заплатила около 10 миллиардов евро, — так и не запустят, во всяком случае, сейчас точно об этом в Европе даже не думают.

Ранее президент США Джозеф Байден заявил, что глава РФ Владимир Путин дал миру стимул отказаться от российского газа. Эти слова подтверждает решение Германии остановить сертификацию российского газопровода, которое приняли еще до начала войны между Россией и Украиной.

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