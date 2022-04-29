Henkel возобновляет работу заводов во Львове и Вышгороде — Finance.ua

Henkel возобновляет работу заводов во Львове и Вышгороде

Сегодня 19:18 — Фондовый рынок

Компания Henkel сообщила о возобновлении работы двух из четырех своих украинских заводов.

Как сообщают в компании, со дня начала российского вторжения деятельность всех украинских заводов была прекращена для обеспечения безопасности работников, которым Henkel полностью сохранил выплату зарплат.

Сейчас уже возобновил деятельность завод во Львовской области — там производят строительные смеси бренда. В скором времени вернутся к работе работники завода в Вышгороде Киевской области.

Работа остальных двух заводов невозможна, поскольку они расположены на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины в Харьковской и Херсонской областях.

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