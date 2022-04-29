Henkel возобновляет работу заводов во Львове и Вышгороде — Finance.ua
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Henkel возобновляет работу заводов во Львове и Вышгороде

Сегодня 19:18Фондовый рынок
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Компания Henkel сообщила о возобновлении работы двух из четырех своих украинских заводов.
Как сообщают в компании, со дня начала российского вторжения деятельность всех украинских заводов была прекращена для обеспечения безопасности работников, которым Henkel полностью сохранил выплату зарплат.
Сейчас уже возобновил деятельность завод во Львовской области — там производят строительные смеси бренда. В скором времени вернутся к работе работники завода в Вышгороде Киевской области.
Работа остальных двух заводов невозможна, поскольку они расположены на временно оккупированных российскими войсками территориях Украины в Харьковской и Херсонской областях.
По материалам: ua.news
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