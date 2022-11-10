Henkel планирует окончательно уйти из россии до конца 2022 года — Finance.ua
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Henkel планирует окончательно уйти из россии до конца 2022 года

Фондовый рынок
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Henkel планирует окончательно уйти из россии до конца 2022 года
Henkel планирует окончательно уйти из россии до конца 2022 года
Немецкий химико-промышленный концерн Henkel планирует окончательно уйти из россии до конца 2022 года, работа по выходу из российского бизнеса продолжается.
Об этом заявил финансовый директор Henkel Марко Свобода, пишет «Коммерсант».
«Конечно, мы будем выходить, мы все еще стремимся закрыть этот процесс до конца года. Не думаю, что это произойдет раньше», — сказал Свобода на конференции для инвесторов.
По его словам, к российским активам компании наблюдается большой интерес.
Производитель косметики и бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в россии в апреле. В компании говорили, что будут покидать российский рынок плавно.
В россии Henkel имеет 11 заводов и 12 офисов. По данным «Коммерсанта», активы компании могут передать российскому менеджменту.
Henkel работал в россии с 1991 года, он производит продукцию под брендами Schwarzkopf, Syoss, Persil, Losk, «Дени», «Ласка», «Пемос», «Пемолюкс», Vernel и другие.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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