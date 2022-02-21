Харьковское отделение №1 завершает свою работу в марте — Finance.ua
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Харьковское отделение №1 завершает свою работу в марте

Сегодня 17:35Личные финансы
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14 марта завершит работу отделение № 1 в Харькове, расположенное по адресу ул. Ярослава Мудрого, 38. Поскольку его локация неудобна для клиентов банка.
После открытия нового отделения на пр-те Науки, 32 стало понятно, что большинство клиентов выбирает именно его, поскольку оно имеет более удобное расположение. Учитывая удобство клиентов, Юнекс Банк продолжит работать и предоставлять харьковчанам простые и выгодные банковские услуги исключительно по адресу пр-т Науки, 32.
«Юнекс Банк продолжает развивать собственную сеть отделений. За неполные 2 месяца 2022 года уже открыто 5 отделений в разных городах Украины: банк меняет локации для отделений, не отвечающих потребностям клиентов, и одновременно делает намного удобнее не только расположение, но и само помещение. Эта работа будет продолжаться и в 2022 году», — говорит Алина Компанец, директор по маркетингу Юнекс Банка.
Поэтому обратите внимание, что начиная с 14 марта 2022 года в городе Харькове будет работать наше отделение по адресу пр-т Науки, 32. Отделение по адресу ул. Ярослава Мудрого, 38 будет закрыто.
По вопросам закрытия отделения обращайтесь по телефону Центра заботы 0 800 3 111 33.
По материалам: Юнекс Банк
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