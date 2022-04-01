Харьков и другие города Украины будут восстанавливать с использованием современных инфраструктурных технологий — Кубраков — Finance.ua
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Харьков и другие города Украины будут восстанавливать с использованием современных инфраструктурных технологий — Кубраков

Вчера 07:30Казна и Политика
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В ходе восстановления разрушенной инфраструктуры правительство сможет переосмыслить и перезапустить жизнедеятельность пострадавших городов.
Об этом сообщил в Facebook министр инфраструктуры Александр Кубраков по итогам визита в Харьков.
«Опыт войны подтверждает, что проектирование новых домов должно происходить уже с укрепленным подземным паркингом (наподобие того, как это делают в Израиле), с использованием энергосберегающих технологий. В частности, об этом были и есть проекты „Большая стройка“ и „Энергетическая Независимость“ — о продуманных решениях для развития современной защищенной Украины», — написал он.
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По его словам, в Харькове разрушены более 1500 жилых многоэтажных домов, более 50 школ и сотни других объектов. Аналогичный масштаб разрушений претерпели и другие города в зоне боевых действий.
«Мы собираем данные по всем потерям — россия обязательно будет платить за восстановление нашей страны», — подчеркнул Кубраков.
Он добавил, что в Харькове уже налажена системная логистика для поставки гуманитарной помощи. Следующий шаг — перестройка логистических цепочек для бизнеса.
«После временной оккупации части территорий, блокировки морских портов мы вынуждены искать новые логистические решения для обеспечения потребностей внутреннего и внешних рынков. Во всех регионах мы системно разбираем каждый частный случай — и всегда находим решение», — сказал министр инфраструктуры.
Он призвал бизнес работать, создавать и сохранять рабочие места даже в сложных условиях. В свою очередь государство разрабатывает разные варианты компенсации, снижения налоговой и бюрократической нагрузки для предпринимателей.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: УНІАН
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