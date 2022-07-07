Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины — Finance.ua

Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины
В Госпецсвязи предупредили об очередной кибератаке на государственные организации Украины. Хакеры рассылают опасные электронные письма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA.
«Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем по теме „Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере“. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании», — говорится в сообщении ведомства.
Информация, известная о вредоносных письмах:
- имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла «write.exe»;
- в конечном итоге устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon;
- активность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте.
Мошенничество при обмене валют
Поделиться новостью