Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины — Finance.ua

Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины Сегодня 12:16 — Криминал

В Госпецсвязи предупредили об очередной кибератаке на государственные организации Украины. Хакеры рассылают опасные электронные письма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA

«Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем по теме „Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере“. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании», — говорится в сообщении ведомства.

Информация, известная о вредоносных письмах:

имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла «write.exe»;

в конечном итоге устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon;

активность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте.

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