Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины — Finance.ua
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Хакеры снова пытаются атаковать госорганизации Украины

Криминал
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В Госпецсвязи предупредили об очередной кибератаке на государственные организации Украины. Хакеры рассылают опасные электронные письма.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на группу быстрого реагирования на компьютерные инциденты CETR-UA.
«Правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи, предупреждает о рассылке новых опасных электронных писем по теме „Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере“. Информация о наличии вакансий и их укомплектовании», — говорится в сообщении ведомства.
Информация, известная о вредоносных письмах:
  • имеют вложения в виде XLS-документа, содержащего макрос, активация которого приведет к созданию на компьютере и запуску файла «write.exe»;
  • в конечном итоге устройство будет поражено вредоносной программой Cobalt Strike Beacon;
  • активность ассоциируется с деятельностью группы UAC-0056, которая уже была причастна к кибератакам на Украину в апреле и марте.

Мошенничество при обмене валют

По материалам:
РБК-Україна
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