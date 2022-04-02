Из-за характера данных сейчас они предлагаются только журналистам и исследователям.
Напомним, 1 апреля Anonymous производил утечки целый день: Липецкий механический завод, производящий зенитную технику и танки для рф, потерял 25 Гб данных. Из российской юридической фирмы Capital Legal Services ушло около 200 тысяч электронных писем.
Группа «NB65» взломала и выпустила более 150 000 электронных писем, 8 200 файлов и несколько сотен гигабайт баз данных от государственной компании «Мосэкспертиза», созданной Московской торгово-промышленной палатой.
Накануне, 31 марта, Anonymous взломали и выпустили 62 000 электронных писем от Marathon Group, российской инвестиционной компании, принадлежащей олигарху Александру Винокурову и в настоящее время пребывающей под санкциями ЕС. Винокуров также является зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.