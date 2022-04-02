Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных в РПЦ — Anonymous — Finance.ua
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Хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных в РПЦ — Anonymous

Вчера 09:47Финтех и Карты
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В сети Anonymous заявили, что хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла российской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.
Об этом сообщается в Twitter Anonymous TV.
Из-за характера данных сейчас они предлагаются только журналистам и исследователям.
Напомним, 1 апреля Anonymous производил утечки целый день: Липецкий механический завод, производящий зенитную технику и танки для рф, потерял 25 Гб данных. Из российской юридической фирмы Capital Legal Services ушло около 200 тысяч электронных писем.
Группа «NB65» взломала и выпустила более 150 000 электронных писем, 8 200 файлов и несколько сотен гигабайт баз данных от государственной компании «Мосэкспертиза», созданной Московской торгово-промышленной палатой.
Накануне, 31 марта, Anonymous взломали и выпустили 62 000 электронных писем от Marathon Group, российской инвестиционной компании, принадлежащей олигарху Александру Винокурову и в настоящее время пребывающей под санкциями ЕС. Винокуров также является зятем министра иностранных дел России Сергея Лаврова.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам: Українська правда
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