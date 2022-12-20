Хакеры потребовали у производителя электрокаров из Китая $2,25 млн в биткоинах — Finance.ua
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Хакеры потребовали у производителя электрокаров из Китая $2,25 млн в биткоинах

Криминал
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Злоумышленники потребовали от крупнейшего китайского производителя электромобилей NIO заплатить $2,25 млн в биткоине за украденную ими информацию.
После получения 11 декабря электронного письма от хакеров компания создала специальную комиссию для расследования инцидента.
Предварительная проверка показала, что похищенные данные представляют собой «некоторую основную информацию о пользователях и продажах автомобилей до августа 2021 года».
NIO сразу проинформировала о происшествии правоохранительные и регулирующие органы. Компания продолжает собственное расследование утечки.
Напомним, за 2021 год количество кибератак на государственные и коммерческие предприятия увеличилось на 50% по сравнению с предыдущим годом.
По материалам:
Forklog
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