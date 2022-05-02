Хакеры Anonymous взломали российскую систему Qiwi и похитили данные 12,5 миллиона карт клиентов — Finance.ua
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Хакеры Anonymous взломали российскую систему Qiwi и похитили данные 12,5 миллиона карт клиентов

Сегодня 18:06Технологии&Авто
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Связанная с Anonymous хакерская группировка NB65 заявила о взломе российской компании и одноименной платежной системы Qiwi. Также утверждается, что хакеры получили доступ к базе данных пользователей.
Как отмечается в сообщении NB65, они получили в свое распоряжение 10,5 ТВ данных, включая информацию о 12,5 миллионах кредитных карт клиентов и 30 миллионах записей о платежах.
Хакеры также заявили, что зашифровали базу данных Qiwi.
NB65 заявили, что компания Qiwi должна связаться с ними в течение трех дней. В противном случае хакеры пообещали публиковать по миллиону записей ежедневно.

Реакция компании

Qiwi уже заявили, что персональные данные клиентов в безопасности, а сервисы работают без перебоев. Впрочем, NB65 уже назвали эти комментарии «забавными».
Хакеры Anonymous взломали российскую систему Qiwi и похитили данные 12,5 миллиона карт клиентов
По материалам: Телеканал 24
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