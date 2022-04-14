Хакеры Anonymous «слили» в сеть 728 Гб данных компании «Газпрома» — Finance.ua

Gazprom Linde Engineering в 2021 году создали «Русгаздобычу», «Газпром» и немецкая транснациональная компания Linde на базе проектного института «Салаватгазонефтехимпроект». Специализируется на проектировании газо- и нефтехимических объектов и нефтеперерабатывающих заводов.
Среди клиентов — «Газпром», «Газпром Инвест», «Газпромнефть», Linde, «Новатек», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Sojitz и RusChemAlliance.
Ранее Anonymous заявляли, что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения.
Также хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.