Хакеры Anonymous «слили» в сеть 728 Гб данных компании «Газпрома» — Finance.ua

Хакеры Anonymous «слили» в сеть 728 Гб данных компании «Газпрома»

Хакеры Anonymous «слили» в сеть 728 Гб данных компании «Газпрома»

Хакеры Anonymous получили доступ и обнародовали 768 000 электронных писем российской компании Gazprom Linde Engineering. Общий размер архива — 728 ГБ.

Об этом они написали в Твиттере.

Gazprom Linde Engineering в 2021 году создали «Русгаздобычу», «Газпром» и немецкая транснациональная компания Linde на базе проектного института «Салаватгазонефтехимпроект». Специализируется на проектировании газо- и нефтехимических объектов и нефтеперерабатывающих заводов.

Среди клиентов — «Газпром», «Газпром Инвест», «Газпромнефть», Linde, «Новатек», «Татнефть», China National Chemical Engineering, Sojitz и RusChemAlliance.

Ранее Anonymous заявляли , что они получили доступ к кремлевской системе видеонаблюдения.

Также хакеры слили 15 ГБ данных, похищенных у благотворительного крыла русской православной церкви, и опубликовали около 57 500 электронных писем через DDoSecrets.

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