Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism — Finance.ua

Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism Сегодня 16:56 — Финтех и Карты

Крупнейший в экосистеме решения второго уровня Optimism NFT-маркетплейс Quixotic стал жертвой хакерской атаки после обновления.

Злоумышленник атаковал функцию Offer — предложения коллекционных токенов. Он развернул вредоносный контракт и украл криптовалюту на общую сумму ~$100 000 в различных токенах ERC-20.

Команда Quixotic устранила уязвимость, но приостановила все операции на платформе.

Согласно заявлению, NFT остались в безопасности. Все похищенные средства компенсируют пользователям автоматически, никаких действий от них не требуется.

Напомним, в результате действий хакеров и мошенников за первый квартал 2022 года криптопроекты потеряли более $1,22 млрд.

Крупнейшими инцидентами стали эксплойты Wormhole и Ronin с ущербом на $319 млн и $625 млн соответственно.

После мартовского взлома задействованный в игре Axie Infinity сайдчейн Ronin разработчики перезапустили только в конце июня.

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Forklog По материалам:

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