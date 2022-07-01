Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism — Finance.ua
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Хакер взломал крупнейший NFT-маркетплейс на базе Optimism

Финтех и Карты
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Крупнейший в экосистеме решения второго уровня Optimism NFT-маркетплейс Quixotic стал жертвой хакерской атаки после обновления.
Злоумышленник атаковал функцию Offer — предложения коллекционных токенов. Он развернул вредоносный контракт и украл криптовалюту на общую сумму ~$100 000 в различных токенах ERC-20.
Команда Quixotic устранила уязвимость, но приостановила все операции на платформе.
Согласно заявлению, NFT остались в безопасности. Все похищенные средства компенсируют пользователям автоматически, никаких действий от них не требуется.

NFT-маркетплейс OpenSea заявил о масштабной утечке данных

Напомним, в результате действий хакеров и мошенников за первый квартал 2022 года криптопроекты потеряли более $1,22 млрд.
Крупнейшими инцидентами стали эксплойты Wormhole и Ronin с ущербом на $319 млн и $625 млн соответственно.
После мартовского взлома задействованный в игре Axie Infinity сайдчейн Ronin разработчики перезапустили только в конце июня.
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По материалам:
Forklog
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