Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса — Finance.ua

Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса Сегодня 06:12 — Криминал

Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса

Хакер Авраам Айзенберг за 30 минут смог легально заработать $250 000 с помощью бесполезной криптовалюты. Он рассказал о схеме на своей странице в Twitter

Айзенберг создал Mango Inu — бессмысленную криптовалюту, которую в народе называют «шиткоинами» от английского слова «shit» («дерьмо»). Он запустил ферму ботов, начавших активно торговать токенами, увеличивая их ликвидность. В итоге специальные алгоритмы, запущенные другими инвесторами и запрограммированные отслеживать перспективные криптовалюты, набирающие популярность, скупили Mango Inu на $250 000.

Инвесторы потеряли вложенные деньги, которые создатель Mango Inu забрал себе. Аферист признался, что из-за ошибки сумел вывести всего $100 000, но мог бы забрать все четверть миллиона, если бы использовал так называемых флеш-ботов.

Читайте также Объявлен рейтинг криптовалютной грамотности — Украина среди лидеров

Он не считает себя виноватым или нарушившим закон, ведь не рекламировал свою криптовалюту, не обещал покупателям никакой прибыли, а все операции проводил на открытом рынке. В одном из твитов мужчина открыто предупредил: «Если вы купите это, то обязательно потеряете все свои деньги». Таким образом вся ответственность за потерю средств лежит на самих инвесторах, неосторожно вкладывающих деньги в блокчейн-проекты.

Недавно Авраам взял на себя ответственность за взлом блокчейна Mango и кражу $100 млн. Хакер использовал уязвимость системы, чтобы повысить стоимость залога и вывести больше денег, чем вложил изначально. Позже он согласился вернуть $67 млн с условием, что их распределят между клиентами сервиса, а $47 млн оставил себе.

В этом случае Авраам Айзенберг также уверял, что действовал полностью легально и использовал DeFi-платформу по прямому назначению, а часть денег забрал в качестве «вознаграждения» за найденную уязвимость. Команда Mango заключила с ним мировое соглашение и не стала обращаться к правоохранительным органам, но многие участники криптовалютного сообщества осудили действия хакера.

Фокус По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.