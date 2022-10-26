Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса — Finance.ua
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Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса

Криминал
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Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса
Хакер создал бессмысленную криптовалюту и заработал $250 000 за полчаса
Хакер Авраам Айзенберг за 30 минут смог легально заработать $250 000 с помощью бесполезной криптовалюты. Он рассказал о схеме на своей странице в Twitter.
Айзенберг создал Mango Inu — бессмысленную криптовалюту, которую в народе называют «шиткоинами» от английского слова «shit» («дерьмо»). Он запустил ферму ботов, начавших активно торговать токенами, увеличивая их ликвидность. В итоге специальные алгоритмы, запущенные другими инвесторами и запрограммированные отслеживать перспективные криптовалюты, набирающие популярность, скупили Mango Inu на $250 000.
Инвесторы потеряли вложенные деньги, которые создатель Mango Inu забрал себе. Аферист признался, что из-за ошибки сумел вывести всего $100 000, но мог бы забрать все четверть миллиона, если бы использовал так называемых флеш-ботов.
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Он не считает себя виноватым или нарушившим закон, ведь не рекламировал свою криптовалюту, не обещал покупателям никакой прибыли, а все операции проводил на открытом рынке. В одном из твитов мужчина открыто предупредил: «Если вы купите это, то обязательно потеряете все свои деньги». Таким образом вся ответственность за потерю средств лежит на самих инвесторах, неосторожно вкладывающих деньги в блокчейн-проекты.
Недавно Авраам взял на себя ответственность за взлом блокчейна Mango и кражу $100 млн. Хакер использовал уязвимость системы, чтобы повысить стоимость залога и вывести больше денег, чем вложил изначально. Позже он согласился вернуть $67 млн с условием, что их распределят между клиентами сервиса, а $47 млн оставил себе.
В этом случае Авраам Айзенберг также уверял, что действовал полностью легально и использовал DeFi-платформу по прямому назначению, а часть денег забрал в качестве «вознаграждения» за найденную уязвимость. Команда Mango заключила с ним мировое соглашение и не стала обращаться к правоохранительным органам, но многие участники криптовалютного сообщества осудили действия хакера.

Где лучше хранить криптовалюту

По материалам:
Фокус
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