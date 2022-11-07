H&M закрыл уже более половины магазинов в россии, остальные закроет до конца года — Finance.ua

H&M закрыл уже более половины магазинов в россии, остальные закроет до конца года
Шведский ритейлер H&M продолжает процесс прекращения деятельности в россии — сейчас больше половины магазинов компании в стране закрыты навсегда, все магазины будут закрыты до конца года.
Об этом пишет Nyhetsbyran Direkt со ссылкой на пресс-службу компании.
H&M приостановила все продажи в россии в начале марта. В середине июля сеть объявила, что начинает сворачивать свою деятельность в россии, учитывая «текущие проблемы» ведения бизнеса и непредсказуемое будущее.
В рамках процесса ликвидации группа H&M временно открыла свои физические магазины для продажи остатков товарных запасов в рф, и к концу сентября более 30 из 172 магазинов в россии были закрыты навсегда.
«Мы придерживаемся нашего плана, и сейчас у нас все еще есть несколько магазинов, которые временно открыты для продажи остатков товара. Закрытие магазинов происходит постепенно, согласно плану, и мы планируем закрыть последние магазины до конца года. Как мы сообщали ранее, мы хотим обеспечить, чтобы сворачивание нашей деятельности в стране происходило ответственным способом», — отметили в пресс-службе.
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