ГУР передали $600 тысяч, которые были арестованы по «газовому делу» Онищенко — Finance.ua

ГУР передали $600 тысяч, которые были арестованы по «газовому делу» Онищенко Сегодня 17:44

ГУР передали $600 тысяч, которые были арестованы по «газовому делу» Онищенко

Главному управлению разведки Минобороны передали 600 тыс. долларов, арестованных по «газовому делу» Онищенко.

САП. Об этом информируют прессслужбы НАБУ

«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины передали на нужды Главного управления разведки Министерства обороны Украины 600 тыс. долларов», — говорится в сообщении.

Как отмечается, эти средства были изъяты и арестованы в 2016 году в рамках расследования завладения средствами при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины»), в результате чего государству нанесен ущерб в сумме более 7 млн грн.

В ведомстве напомнили, что в общей сложности на потребность украинских военных поступило более 1,7 млрд грн средств, переданных в соответствии с соглашениями о признании виновности, а также залогов и арестованных средств по делам САП и НАБУ.

Как сообщалось, «газовое дело» является условным названием уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом «Укргаздобыча». Следствие называет организатором этой коррупционной схемы народного депутата Украины VII-VIII созыва Александра Онищенко, сбежавшего из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в создании преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 незаконно заработали более 1,6 миллиарда гривен на реализации природного газа.

В результате противоправных действий ПАО «Укргаздобыча», 100% акций которого принадлежат национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», понесло убытки более чем на 740 млн гривен.

Среди разоблаченных следствием участников «газовой схемы» Онищенко двое исполняли роль соорганизаторов, остальные — сотрудники ПАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний.

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