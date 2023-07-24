ГУР передали $600 тысяч, которые были арестованы по «газовому делу» Онищенко — Finance.ua

ГУР передали $600 тысяч, которые были арестованы по «газовому делу» Онищенко
Главному управлению разведки Минобороны передали 600 тыс. долларов, арестованных по «газовому делу» Онищенко.
«Специализированная антикоррупционная прокуратура и Национальное антикоррупционное бюро Украины передали на нужды Главного управления разведки Министерства обороны Украины 600 тыс. долларов», — говорится в сообщении.
Как отмечается, эти средства были изъяты и арестованы в 2016 году в рамках расследования завладения средствами при реализации природного газа, добытого в рамках совместной деятельности с ПАО «Укргаздобыча» (100% акций принадлежат государственной НАК «Нафтогаз Украины»), в результате чего государству нанесен ущерб в сумме более 7 млн грн.
В ведомстве напомнили, что в общей сложности на потребность украинских военных поступило более 1,7 млрд грн средств, переданных в соответствии с соглашениями о признании виновности, а также залогов и арестованных средств по делам САП и НАБУ.
Как сообщалось, «газовое дело» является условным названием уголовного производства по факту хищения государственных средств при добыче и продаже природного газа в рамках договоров о совместной деятельности с публичным акционерным обществом «Укргаздобыча». Следствие называет организатором этой коррупционной схемы народного депутата Украины VII-VIII созыва Александра Онищенко, сбежавшего из Украины летом 2016 года. Его обвиняют в создании преступной организации, участники которой в период с января 2013 по июнь 2016 незаконно заработали более 1,6 миллиарда гривен на реализации природного газа.
В результате противоправных действий ПАО «Укргаздобыча», 100% акций которого принадлежат национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины», понесло убытки более чем на 740 млн гривен.
Среди разоблаченных следствием участников «газовой схемы» Онищенко двое исполняли роль соорганизаторов, остальные — сотрудники ПАО «Укргаздобыча», юрист, финансисты, руководители компаний.
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