Грузовые автоперевозки через границу Украины в июне выросли на 17,4%, через порты на Дунае — на 9% — Finance.ua
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Грузовые автоперевозки через границу Украины в июне выросли на 17,4%, через порты на Дунае — на 9%

Казна и Политика
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Объем экспортно-импортных грузовых автомобильных перевозок через наземные пункты перехода на западной границе Украины в июне достиг 2,29 млн тонн, что на 17,4% больше, чем в мае, такую инфографику продемонстрировал министр инфраструктуры Александр Кубраков на Конференции по восстановлению Украины в Лугано (Швейцария).
Согласно ей, через порты на Дунае в прошлом месяце прошло 1,45 млн тонн груза, что на 9% больше, чем месяцем ранее.
По сравнению с мартом объем автомобильных грузоперевозок через пункты перехода вырос в 2,6 раза, а порты на Дунае — в 3,7 раза.
Что касается железнодорожных перевозок грузов, то, согласно представленной инфографике, в июне их объем снизился по сравнению с маем на 2,1% — до 9,43 млн тонн, однако по сравнению с мартом он вырос на 13,7%.
В представленных материалах отмечается, что в июле-августе железнодорожные грузоперевозки стабилизируются на уровне 9,56 млн тонн в месяц, а через порты на Дунае — 1,5 млн тонн.
Министр подчеркнул, что развитие логистических мощностей по расширению экспортно-импортных возможностей Украины является одним из важнейших элементов Плана восстановления.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
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