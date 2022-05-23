Грузовики стали штрафовать за нарушение весовых норм: сколько придется заплатить — Finance.ua

Грузовики стали штрафовать за нарушение весовых норм: сколько придется заплатить

Сегодня 08:35 — Личные финансы

Грузовики стали штрафовать за нарушение весовых норм: сколько придется заплатить

С сегодняшнего дня, 23 мая, грузовики снова могут получить штраф за нарушение габаритно-весовых норм — доныне автофиксация веса работала в тестовом режиме и штрафы не налагались.

Об этом сообщила пресс-служба Укртрансбезопасности.

Там сообщили, что только за 20 мая WIM-комплексы («взвешивание в движении») зафиксировали 209 грузовиков с превышением габаритно-весовых норм.

Рекорд по превышению нормы в субботу принадлежит авто марки Renault Magnum весом 63,7 т, при максимально разрешенных для такого класса 40 т. Перевозчик превысил максимально разрешенную норму на 43%.

Размеры штрафов

за превышение норм от 5% до 10% придется уплатить штраф в 8500 грн;

от 10% до 20% — 17 000 грн;

от 20% до 30% — 34 000 грн;

в случае если нарушения превышают 30% установленной нормы, уплатить нужно будет 51 тыс. грн.



Почему за это штрафуют? Перегруженные автомобили способствуют более быстрому разрушению дорог, как следствие — падает скорость транспортных средств, что критично для логистики военного времени. Кроме того, как объяснял ранее ЭП заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем, ситуацию ухудшает жара, поэтому важно было восстановить габаритно-весовой контроль как можно скорее.

Напомним, с 16 мая Укртрансбезопасность возобновила работу части комплексов взвешивания в движении для контроля за соблюдением перевозчиками габаритно-весовых норм, за первый день зафиксировали 168 нарушителей.

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