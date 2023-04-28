Грузинский лари побил пятилетний рекорд по отношению к доллару — Finance.ua

Грузинский лари побил пятилетний рекорд по отношению к доллару Сегодня 11:46 — Валюта

Грузинский лари побил пятилетний рекорд по отношению к доллару

Грузинский лари снова укрепился по отношению к доллару и евро. Национальный банк Грузии повысил курс валюты, установив его на 28 апреля на уровне 2,49 лари за доллар. Таким образом, национальная валюта достигла показателя 2018 года.

Об этом сообщает ТАСС.

Несмотря на ревальвацию валюты, в республике по-прежнему сохраняется высокий показатель инфляции. По данным Национальной службы статистики Грузии, в марте текущего года она составила 5,3% в годовом исчислении.

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Из-за роста потребительских цен Нацбанк Грузии сохраняет высокий уровень ставки рефинансирования — 11% годовых.

Как ранее сообщали в Нацбанке Грузии, объем денежных переводов из России в республику за первые три месяца 2023 составил 678,5 млн долларов, что почти в 10 раз превышает показатель аналогичного периода 2022 года.

Гривна продолжает усиливать свои позиции по отношению к доллару США на наличном рынке Украины.

Ранее в рф заявили о «потере доверия» к доллару, а вместе с ним к евро и фунту.

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