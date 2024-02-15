Группа Brocard обнародовала результаты работы за 2023 год — Finance.ua

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Группа Brocard обнародовала результаты работы за 2023 год

Фондовый рынок
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Группа Brocard обнародовала результаты работы за 2023 год
Группа Brocard обнародовала результаты работы за 2023 год
Группа компаний Brocard подытожила финансовые и операционные результаты деятельности в 2023 году. Общий оборот достиг 3,5 млрд грн. Сумма налогов, уплаченная в 2023 году, — 590 млн грн, а поступления в государственный бюджет за два последних военных года — 1 млрд 263 млн грн.
С начала полномасштабного вторжения Brocard активно поддерживает ВСУ. Общая сумма помощи военным на сегодня составляет уже 194 миллиона гривен, 5 миллионов из которых направлены фонду «Повернись живим». Еще 334,5 тысяч гривен перечислено в фонд «Я буду твоїм тилом» для проекта «#Вониневинні» на помощь детям, пострадавшим от войны.
В 2023 году магазины Brocard посетили более 5,5 млн клиентов. Количество постоянных покупателей превысило 1,9 млн человек. Более 160 тыс. новых посетителей зарегистрировались в магазинах сети и на сайте brocard.ua. В декабре 2023 года было запущено удобное мобильное приложение Brocard.
К 2022 году группа владела более чем 90 магазинами в 26 городах Украины. 30 из них были потеряны или закрыты после полномасштабного вторжения рф и оккупации части территории Украины. Несмотря на сложные условия военного времени, в 2023 году заработали 3 новых и 2 модернизированных магазина, так что сейчас сеть имеет 66 магазинов, расположенных в крупнейших ТРЦ 22-х украинских городов.
Группа компаний Brocard прилагает максимум усилий для сохранения штата работников и продолжает выплачивать всем официальную заработную плату. В 2023 году фонд оплаты труда составил более 370 миллионов гривен. На начало 2024 года команда Brocard насчитывает 1400 работников.
«Я искренне горжусь нашей командой, которой удалось не только устоять в нечеловеческих условиях войны, сохранить бизнес, но и достичь весомых результатов. Для меня все украинцы — настоящие герои», — говорит Филипп Бенасен, владелец Brocard.
В 2023 году ассортимент группы пополнился 93 новыми брендами, 16 из которых — украинские. Поддержка украинского продукта и расширение сотрудничества с отечественными производителями — одна из приоритетных задач группы Brocard на ближайшие годы. Сеть уже реализует продукцию с надписью «Made in Ukraine» от 26 брендов и намерена еще больше усилить присутствие местных товаров на полках магазинов сети. Всего в Brocard представлено более 300 мировых премиальных брендов — оригинальная продукция поставляется только от официальных дистрибьюторов.
«2023 год, бесспорно, был одним из самых сложных в почти 30-летней истории Brocard. Лично я считаю, что нашему уникальному коллективу удалось осуществить невыполнимое. В условиях потери части магазинов, вынужденной миграции многих сотрудников, серьезных логистических проблем, постоянных атак со стороны конкурентов, мы выстояли: выплатили налоги государству, помогли нашим героическим воинам и одновременно обеспечили клиентов тем, что было им необходимо как никогда, — положительными эмоциями. На мой взгляд, это самый большой успех, которым мы действительно имеем право гордиться», — подчеркивает директор компании Людмила Севрюк.
«Я верю в потенциал бьюти-бизнеса при любых условиях. Ведь война — это ужасно, но временно, а вот красота — это навсегда», — отмечает владелец Brocard Филипп Бенасен.
По материалам:
Brocard
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