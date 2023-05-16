Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах

Криминал
131
Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах
Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах
Group DF категорически опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ против бизнесов, топ-менеджеров и акционера Группы Дмитрия Фирташа.
Как говорится в официальном заявлении, серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес Группы.
«Мы считаем, что страна, которая сегодня борется за европейские ценности на передовой, не может допустить того, чтобы скатиться в эпоху большевистского военного коммунизма и заниматься незаконной экспроприацией бизнеса», — заявили в Group DF.
Читайте также
Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности предъявленных обвинений, обнародованных сегодня в материалах СБУ. Адвокаты Группы и акционера будут отстаивать интересы бизнеса, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту.
Напомним, 15 мая Бюро экономической безопасности совместно с СБУ заявило о разоблачении масштабной схемы хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.
Там утверждают, что к организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияЭкспертыРекламаСпецпроектыУсловияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2023. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками “Промо”, “Акции”, “Новости партнеров”, размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.