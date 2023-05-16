Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах — Finance.ua

Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах Сегодня 11:41 — Криминал

Group DF отрицает все обвинения и будет защищаться в судах

Group DF категорически опровергает все обвинения, выдвинутые СБУ и БЭБ против бизнесов, топ-менеджеров и акционера Группы Дмитрия Фирташа.

Как говорится в официальном заявлении, серия обысков на предприятиях Группы, уголовные дела, подозрения и безосновательные обвинения, о которых сообщили в СБУ, не имеют юридической основы и являются частью коррупционного давления на бизнес Группы.

«Мы считаем, что страна, которая сегодня борется за европейские ценности на передовой, не может допустить того, чтобы скатиться в эпоху большевистского военного коммунизма и заниматься незаконной экспроприацией бизнеса», — заявили в Group DF.

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Группа заявляет о безосновательности и несостоятельности предъявленных обвинений, обнародованных сегодня в материалах СБУ. Адвокаты Группы и акционера будут отстаивать интересы бизнеса, персонала и акционера в украинских и международных судах и докажут свою правоту.

Напомним, 15 мая Бюро экономической безопасности совместно с СБУ заявило о разоблачении масштабной схемы хищения голубого топлива из газотранспортной системы Украины.

Там утверждают, что к организации сделки причастны подсанкционный олигарх Дмитрий Фирташ и топ-менеджмент подконтрольных ему предприятий.

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