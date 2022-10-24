Громады смогут получить почти беспроцентные ссуды на проекты термомодернизации — Finance.ua

Громады смогут получить почти беспроцентные ссуды на проекты термомодернизации
Правительство утвердило постановление, которым снижается до 0,25% годовых кредитная ставка на проекты по термомодернизации административных зданий, школ и больниц.
Об этом сообщил Премьер-министр Денис Шмыгаль.
«Речь идет о программе от Европейского инвестиционного банка в размере 300 млн евро, которая была подписана 2 года назад. Мы пересмотрели условия, и теперь общины фактически получают возможность получить почти беспроцентные ссуды на соответствующие проекты термомодернизации. Это будет способствовать уменьшению потребления энергоресурсов в будущем», — подчеркнул глава правительства.
Также премьер-министр сообщил, что в Украине начинается отопительный сезон.
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Больницы, школы и другие социальные объекты либо уже подключены, либо подсоединяются к теплу прямо сейчас. Жилищный фонд также начинают постепенно подключать в большинстве городов страны.
«Правительство не повышало тарифы на газ и дало возможность закупить его по льготной цене. Но это не значит, что за этот газ никто не платит. Потому экономия и еще раз экономия. Электроэнергия, газ, тепло. Все это важно для победы на энергетическом фронте», — отметил Глава Правительства и добавил, что так же важно платить за коммунальные услуги, поскольку каждая гривна конвертируется в ремонт, дополнительное оборудование, возможность поставлять свет, воду и тепло в каждый дом.
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