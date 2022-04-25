Громадам с наибольшим количеством переселенцев предоставят компьютеры для дополнительных рабочих мест — Finance.ua

Громадам с наибольшим количеством переселенцев предоставят компьютеры для дополнительных рабочих мест

Сегодня 11:45 — Казна и Политика

Громадам с наибольшим количеством переселенцев предоставят компьютеры для дополнительных рабочих мест, freepik.com

В рамках совместной работы Минсоцполитики и Международной организации по миграции общинам, где зарегистрировано наибольшее количество внутренне перемещенных лиц, будет предоставлено компьютерное оборудование.

«22 апреля 2022 года состоялась рабочая встреча министра социальной политики Украины Марины Лазебной с главой представительства Международной организации по миграции в Украине Ан Нгуеном. В ходе встречи стороны обсудили ряд важных вопросов, касающихся приоритетов социальной политики в условиях военного положения, ключевых аспектов деятельности МОМ в Украине, реализации адресной поддержки для социально уязвимых категорий населения и обозначили направления предстоящего двустороннего сотрудничества», — говорится в сообщении.

Отмечается, что по результатам встречи стороны договорились скоординировать совместные действия путем заключения дополнительного протокола к Соглашению о сотрудничестве между Международной организацией по миграции и Министерством социальной политики Украины, подписанному 12 февраля 2018 года.

Протокол обозначит направления сотрудничества в условиях военного положения, а именно:

обмен информацией, статистическими и аналитическими материалами относительно перемещения людей в результате военных действий (внешнего и внутреннего), а также людей, которые не выезжали из оккупированных городов и мест активных боевых действий, уделяя особое внимание людям с инвалидностью, пожилым одиноким людям, семьям с несколькими детьми;

поддержка громад, принимающих наибольшее количество ВПЛ, компьютерным оборудованием с целью оснащения дополнительных рабочих мест;

реализация совместных программ поддержки целевых групп пострадавших украинцев;

совместная работа по противодействию торговле людьми и детьми в результате экстренной массовой эвакуации из районов боевых действий и незаконного принудительного перемещения на территорию российской федерации.

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