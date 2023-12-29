Гривна завершает год, обновив минимум официального курса — Finance.ua

Гривна завершает год, обновив минимум официального курса Сегодня 11:44 — Валюта

Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96% или на 36 коп. — до 37,98 гривны за доллар.

Об этом свидетельствуют данные НБУ.

Установленный в последний день торгов на межбанковском валютном рынке курс будет действовать до конца года — с 29 по 31 декабря.

Справочное значение курса гривны, устанавливаемое Нацбанком на 12:00, в четверг также снизилось на 1%, или на 39 коп., — до 37,9404 грн/долл.

Напоминаем:

В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.

Економічна Правда По материалам:

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