Гривна завершает год, обновив минимум официального курса — Finance.ua
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Гривна завершает год, обновив минимум официального курса

Валюта
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Национальный банк 28 декабря ослабил официальный курс гривны на 0,96% или на 36 коп. — до 37,98 гривны за доллар.
Об этом свидетельствуют данные НБУ.
Установленный в последний день торгов на межбанковском валютном рынке курс будет действовать до конца года — с 29 по 31 декабря.
Справочное значение курса гривны, устанавливаемое Нацбанком на 12:00, в четверг также снизилось на 1%, или на 39 коп., — до 37,9404 грн/долл.
Напоминаем:
В Национальном банке Украины объяснили ослабление курса гривны. В регуляторе говорят, что ослабление курса гривны в последние дни обусловлено ростом спроса на иностранную валюту.
По материалам:
Економічна Правда
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