Гривна в следующем году может быть сильнее: что это значит для Украины — Finance.ua

Гривна в следующем году может быть сильнее: что это значит для Украины Сегодня 09:01 — Валюта

Гривна в следующем году может быть сильнее: что это значит для Украины

По мнению НБУ, в следующем году курс гривны к доллару будет более сильным, чем заложен в бюджете. Как рассказал министр финансов Сергей Марченко на онлайн-конференции Forbes, в бюджет 2023 заложен среднегодовой курс от Минэкономики — 42,2 гривны за доллар.

Как повлияет сильная гривна на бюджет

Министр финансов считает, что более сильная гривна не особо повлияет на доходы госбюджета.

«Мы ориентируемся на прогноз курса Минэкономики — среднегодовой 42,2 гривны за доллар. На этом курсе мы готовили Бюджет 2023. Укрепление гривны может повлиять на доходы бюджета, но стоит отметить, что поскольку мы абсолютно зависимы от внешних поступлений, то я не уверен , будет ли это существенно», — добавляет Марченко.

Он говорит, что если Украина сможет гарантировать поступление в 2023 году 38 миллиардов долларов помощи, а также возможные средства на восстановление, это станет существенным импульсом, что позволит удержать ситуацию и текущий курс.

Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, рассказал, что официальный курс доллара не равен наличному, поэтому нужно готовиться к тому, что он будет выше.

«Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года — это официальный курс, то есть тот, который сейчас 36,6 гривны. Таким образом, мы понимаем, что в следующем году наличный будет выше», — говорит Пендзин.

Курс доллара изменился

6 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривны за доллар при покупке, а продается за 41,27 гривны за доллар.

На черном рынке доллар в среднем покупают на уровне 40,81 гривны. В то время как продажа — 41,10 гривны.

По прогнозам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банк а, при условии более-менее ровного информационного поля на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 — 42,2 гривны за доллар. Тем не менее, любые серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Телеканал 24 По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.