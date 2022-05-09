Грецию разоблачили в помощи рф обходить европейские санкции — Die Welt

Сегодня 10:45 — Фондовый рынок

Греция помогает в российской федерации обходить ограничения по экспорту нефти. Танкеры с российской нефтью продолжают беспрепятственно заходить в европейские порты.

Об этом пишет Die Welt

По данным издания, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 — под флагом Греции.

Так, в конце апреля танкер Nissos rhenia погрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Кроме того, выросло количество отправок в Индию, Китай и Южную Корею.

По данным ОПЕК, россия ежедневно экспортирует 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.

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