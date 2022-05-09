По данным издания, в апреле доля греческих судовладельцев в транспортировке российской нефти выросла в три раза по сравнению с предыдущим годом. Всего в апреле из российских портов отправилось 190 танкеров, из них 76 — под флагом Греции.
Так, в конце апреля танкер Nissos rhenia погрузил российскую нефть в порту Нидерландов и направился в Сингапур. Кроме того, выросло количество отправок в Индию, Китай и Южную Корею.
По данным ОПЕК, россия ежедневно экспортирует 7 миллионов баррелей нефти и нефтепродуктов.