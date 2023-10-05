Греция предложила свои порты для экспорта украинского зерна — Finance.ua
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Греция предложила свои порты для экспорта украинского зерна

Казна и Политика
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Греция готова предоставить альтернативный маршрут для украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на издание Kathimerini.
Как отмечает издание, предложение, которое сделал министр иностранных дел Йоргос Герапетитис на неофициальной встрече глав МИД стран ЕС в Киеве 2 октября, не возникло на ровном месте, а отражает план, который правительство уже обсудило со своими партнерами по ЕС и странами, не входящими в блок.
Разработанный план предусматривает транспортировку продукции по железной дороге через Румынию и Болгарию в Салоников и Александруполя. Торговые суда, принадлежащие Греции, будут играть очень важную роль в транспортировке зерна, как они делали, когда был возможен экспорт через Черное море, пишет Kathimerini.
Но хотя два греческих порта могут принимать суда, необходимые для перевозки зерна, пропускная способность железнодорожной сети северной Греции ограничена, отмечает издание.
Реализация этого плана может также стать стимулом для ускорения необходимой модернизации железных дорог, таких как линия от Александруполиса до Орменио, последней станции перед Болгарией, расположенной очень близко к турецкой границе.
Герапетритис сообщил своим коллегам из ЕС, что Греция готова внести свой вклад в решение проблемы, и сосредоточился на «огромных последствиях» выхода россии из зерновой сделки, особенно для стран Глобального Юга.

Другие маршруты

Как пишет Kathimerini, существуют альтернативные греческому плану маршруты через Балтийское и Адриатическое моря. Балтийский вариант продвигается Польшей при сотрудничестве Литвы, хотя польский порт, такой как Гданьск, является более вероятной точкой экспорта, чем литовский порт Клайпеда. Адриатический вариант нацелен на хорватский порт Риека, где зерно транспортируется поездами через Венгрию и Словакию.
Напомним, после краха зерновой сделки Украина стала использовать другие экспортные маршруты, такие как река Дунай, которая в последние месяцы неоднократно подвергалась ударам со стороны россии. Суда также стали возвращаться в украинские порты на Черном море.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
РБК-Україна
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