Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине — Finance.ua
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Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине

Мир
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Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине
Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине
Совет директоров Фонда приватизации государственного имущества Греции (HRADF) принял решение отменить продажу мажоритарной доли администрации порта Александруполис, который после полномасштабного вторжения россии в Украину стал играть важную роль.
Информация об этом была размещена на сайте HRADF.
«Греческий Фонд приватизации госимущества в сотрудничестве с министерством финансов, министерством судоходства и по делам островов будет немедленно принимать все необходимые меры для дальнейшего развития администрации порта Александруполис», — отмечается в решении.
Накануне об отмене приватизации порта объявил и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.
«Правительство решило, что в нынешних условиях Александруполис имеет настолько большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться под юрисдикцией греческой общественности», — сказал Мицотакис в интервью ANT1.
Порт, расположенный на севере Греции у границ с Болгарией и Турцией, имеет потенциал стать энергетическим хабом для Центральной Европы.
В частности, там планируется создание плавучего газохранилища и регазификационной установки, что позволит закрепить меньшую зависимость Европы от российского газа после полномасштабного вторжения россии в Украину.
Кроме того, с февраля порт Александруполис также используется в качестве альтернативного маршрута для перевозки военной техники НАТО на восточный фланг Альянса через Румынию и Болгарию.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

По материалам:
ua.news
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