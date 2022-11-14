Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине — Finance.ua

Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине Сегодня 05:39 — Мир

Греция отменила приватизацию стратегически важного порта из-за войны в Украине

Совет директоров Фонда приватизации государственного имущества Греции (HRADF) принял решение отменить продажу мажоритарной доли администрации порта Александруполис, который после полномасштабного вторжения россии в Украину стал играть важную роль.

Информация об этом была размещена на сайте HRADF.

«Греческий Фонд приватизации госимущества в сотрудничестве с министерством финансов, министерством судоходства и по делам островов будет немедленно принимать все необходимые меры для дальнейшего развития администрации порта Александруполис», — отмечается в решении.

Накануне об отмене приватизации порта объявил и греческий премьер-министр Кириакос Мицотакис.

«Правительство решило, что в нынешних условиях Александруполис имеет настолько большое стратегическое, геополитическое и энергетическое значение для нашей страны, что он должен оставаться под юрисдикцией греческой общественности», — сказал Мицотакис в интервью ANT1.

Порт, расположенный на севере Греции у границ с Болгарией и Турцией, имеет потенциал стать энергетическим хабом для Центральной Европы.

В частности, там планируется создание плавучего газохранилища и регазификационной установки, что позволит закрепить меньшую зависимость Европы от российского газа после полномасштабного вторжения россии в Украину.

Кроме того, с февраля порт Александруполис также используется в качестве альтернативного маршрута для перевозки военной техники НАТО на восточный фланг Альянса через Румынию и Болгарию.

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