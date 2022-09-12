Греция готова к возможному прекращению поставок российского газа зимой — Finance.ua
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Греция готова к возможному прекращению поставок российского газа зимой

Энергетика
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Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис заявил, что Греция приняла меры по обеспечению достаточных поставок энергоносителей в течение зимы на случай прекращения поставок российского газа в страну.
Об этом сообщает Reuters.
«Мы готовы к худшему возможному сценарию, когда россия прекратит поставки природного газа», — сказал Мицотакис на пресс-конференции в северном городе Салоники.
Мицотакис сказал, что Греция подготовила достаточное количество грузов сжиженного природного газа, несколько электростанций готовы перейти на нефть с газа, а работающие на угле мощности были наращены.
Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия и ЕС подготовились к тому, что россия в значительной степени прекратит поставки газа из-за войны против Украины. Он также добавил, что его страна установила терминалы на северном побережье Германии для импорта жидкого газа.
В своем субботнем заявлении Олаф Шольц заявил, что его страна и Европа готовы выдержать последствия, если россия решит полностью прекратить поставки газа.
Германия объявила о пакете мер на сумму 65 млрд евро, чтобы уменьшить угрозу роста цен на энергоносители, поскольку Европа борется с дефицитом поставок после вторжения россии в Украину.
Правительства Дании и Германии договорились построить в Балтийском море ветроэнергетический центр стоимостью 9 миллиардов евро, что станет значительным шагом в процессе отказа Европы от зависимости от российского газа.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Економічна Правда
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