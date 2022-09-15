Гражданский самолет вылетел с территории Украины впервые с весны — Finance.ua
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Гражданский самолет вылетел с территории Украины впервые с весны

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Гражданский самолет впервые с апреля 2022 года вылетел из Украины, речь идет о судне Wizz Air, которое все эти месяцы находилось во Львове, а теперь приземлилось в Катовице (Польша).
Об этом пишет CNN со ссылкой на данные сайта мониторинга полетов Flightradar24.
«Мы можем подтвердить, что A320 HA-LWS летел из Львова в Катовице вчера», — сказал Ян Петченик, директор по коммуникациям упомянутой авиакомпании.
Самолет взлетел во вторник примерно в 11 утра по восточному времени во вторник. Точное время вылета самолета неизвестно, поскольку он включил свой транспондер только после прохождения границы с Польшей, «вероятно, из соображений безопасности».
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Петченик также сказал, что еще три самолета Wizz Air с венгерской регистрацией приземлены в украинской столице.
Министерство инфраструктуры Украины заявило, что готово возобновить работу львовского аэропорта, если получит западные гарантии безопасности. «Пока не понятно, как это будет организовано», — отмечает издание.
По материалам:
Хвиля
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