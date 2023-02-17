Граждане россии за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов — Finance.ua
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Граждане россии за 2022 год открыли в Грузии более 100 тысяч банковских счетов

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Граждане россии с начала полномасштабной войны рф против Украины и до конца года открыли в Грузии около 110 тысяч банковских счетов.
Как сообщает «Новости-Грузия», пишет «Европейская правда», такие данные предоставил Нацбанк по запросу депутата от «Стратегия Агмашенебели» Пааты Манджгаладзе.
Статистика включает период с 24 февраля по 31 декабря 2022 года. Согласно ей, за это время на имена граждан россии в Грузии открыли 109 949 счетов на физлиц, и еще шесть — на юридических лиц. Эти цифры не обязательно отражают количество физических лиц, открывших себе счет, поскольку один человек может быть обладателем нескольких счетов в разных банках.
«Пик» открытия счетов россиянами в банках Грузии выпал на месяцы после объявления Кремлем «долевой мобилизации» в конце сентября, после чего наблюдался массовый выезд россиян из страны по разным направлениям, в том числе в Грузию.
Так, в октябре открыли 27 784 счета, в ноябре — 15 994, в декабре — 10 778. Меньше всего счетов россияне регистрировали в августе — чуть больше 6409.
Российский Forbes писал, что за 2022 год российские фрилансеры вывели на зарубежные счета в 6,8 раза больше, чем за 2021 год.
По данным Нацбанка Грузии, почти половина поступавших в страну в течение года денежных переводов были из россии. Объемы выросли в разы с марта 2022 года и достигли пика в мае, когда суммы по сравнению с месяцами перед открытым нападением рф на Украину выросли в более чем 10 раз. После этого начался спад. Второй «всплеск» денежных переводов начался после объявления в россии мобилизации и массового приезда в Грузию новой волны россиян.
По материалам:
Економічна Правда
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