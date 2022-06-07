Грант от государства: правительство планирует раздать деньги бизнесу, чтобы "разогреть" экономику — Finance.ua
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Грант от государства: правительство планирует раздать деньги бизнесу, чтобы "разогреть" экономику

Сегодня 11:43Личные финансы
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Кабинет Министров разрабатывает грантовую программу поддержки малого и среднего бизнеса. Разработка ведется по поручению Президента Украины Владимира Зеленского.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в Telegram-канале.
«Благодаря грантовой поддержке украинских малых и средних предпринимателей и производителей рассчитываем разогреть экономику, простимулировать создание новых рабочих мест и удовлетворить спрос украинцев на качественную продукцию», — написал Шмыгаль.
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По его словам, основные принципы такой программы были обсуждены на совещании с участием Минэкономики, Минфина, Фонда занятости и Фонда развития предпринимательства.
«Дал задание министерствам безотлагательно проработать предложения и представить на рассмотрение правительства», — сообщил премьер.
Напомним, по оценке НБУ, скорое восстановление Украины уже в 2023 году возможно при условии завершения военных действий и масштабной поддержки партнеров. В 2022 году экономика упадет не менее чем на треть.
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По материалам: Укрінформ
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