Границу с Польшей хотят разгрузить двумя новыми пунктами пропуска — Finance.ua

Границу с Польшей хотят разгрузить двумя новыми пунктами пропуска
В ближайшее время на границе с Румынией состоится открытие двух пунктов пропуска.
Об этом на брифинге сообщил министр инфраструктуры Александр Кубраков.
«На границе с Польшей сейчас наблюдается самая острая ситуация. Но в целом, есть Румыния, где в ближайшие недели откроются еще два дополнительных пункта пропуска в рамках нашего проекта. И это тоже разгрузит это направление», — заявил Кубраков.
Он отметил, что планируется открытие многих дополнительных пунктов пропуска на границах со странами ЕС для того, чтобы разгрузить другие направления.
В частности, Кубраков выразил надежду на то, что 4 октября также может состояться открытие пункта пропуска на границе с Польшей.
«За столь непродолжительный промежуток времени многое делается с нашей стороны. Единственное, что немного отстает фитосанитарная служба с польской стороны. Но надеемся, что этот вопрос также будет решен», — добавил Кубраков.
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