Grain from Ukraine: Украина запускает гуманитарную программу для недопущения голода в мире — Finance.ua

Grain from Ukraine: Украина запускает гуманитарную программу для недопущения голода в мире Сегодня 15:47 — Казна и Политика

Украина запускает гуманитарную продовольственную программу Grain from Ukraine, которая предусматривает обеспечение зерном не менее 5 миллионов человек до конца весны 2023 года.

Об этом сообщил глава Офиса президента Андрей Ермак в Telegram

Он подчеркнул, что продовольственная безопасность — это основа стабильности мирового порядка и Украина готова оставаться ее гарантом.

«Из-за боевых действий и разрушения традиционных цепочек снабжения россияне приблизили к голодной смерти по меньшей мере 70 миллионов людей по всему миру. 90 лет назад россия уже устроила Голодомор, сейчас они хотят повторить это в мировом масштабе», — заявил руководитель ОП.

Он отметил, что украинскую продукцию невозможно будет заменить поставками из других стран даже в перспективе 4-5 лет. А во избежание голода во многих странах Африки и Азии критически важно не допустить снижения объемов экспорта Украины и предоставить возможность стабилизировать ситуацию.

«Мы предложили миру гуманитарную программу #GrainfromUkraine. Об этом наш Президент объявил в своем выступлении», — отметил Ермак.

Согласно программе, Украина решила направить часть собранной пшеницы, которая шла на экспорт, на закупку для тех африканских стран, где уже сейчас существуют проблемы голода. Часть экспортного зерна могут выкупить государства-участники проекта. Украина будет поставлять его в бедные африканские страны.

Таким образом, международные партнеры смогут одновременно поддержать украинскую экономику в сложной ситуации и помочь бедным странам Африки.

Украина инициирует создание международной Координационной группы по предупреждению голода и под эгидой Президента Зеленского. Гуманитарная программа Grain from Ukraine будет реализована в партнерстве с World Food Program.

Ермак объяснил, что суть программы заключается в прямой закупке странами-участниками проекта агропродукции у украинских производителей и передаче ее странам, находящимся на грани голода.

Совместно с немецким правительством и при поддержке Всемирной продовольственной программы в Эфиопию отправилось первое судно Nord Vind. На борту судна — 27 тысяч тонн пшеницы. Это объем продовольствия для почти 100 тысяч человек в год.

В международную Координационную группу по предупреждению голода входят представители правительств стран, корпораций, меценаты, которые могут оказывать прямое влияние на обеспечение продовольственных потребностей миллионов людей в мире.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

Економічна Правда По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.