Графики в Киеве не действуют: ДТЭК вводит экстренные отключения — Finance.ua
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Графики в Киеве не действуют: ДТЭК вводит экстренные отключения

Энергетика
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Как сообщает ДТЭК, к сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Напомним, в четверг, 17 ноября 2022 года, в Киеве был зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии. Как сообщил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, систему ограничили на более 500 МВт.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

По материалам:
Finance.ua
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