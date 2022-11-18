Графики в Киеве не действуют: ДТЭК вводит экстренные отключения — Finance.ua

Графики в Киеве не действуют: ДТЭК вводит экстренные отключения
Как сообщает ДТЭК, к сожалению, по распоряжению НЭК Укрэнерго, вынуждены снова проводить экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании.
Графики стабилизационных отключений пока не действуют!
Просим набраться терпения и сохранять спокойствие. Энергетики страны делают все возможное, чтобы исправить ситуацию.
Напомним, в четверг, 17 ноября 2022 года, в Киеве был зафиксирован антирекорд по объему отключений электроэнергии. Как сообщил гендиректор компании-поставщика энергоресурсов YASNO Сергей Коваленко, систему ограничили на более 500 МВт.
Борітеся — поборете! Слава Україні!
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