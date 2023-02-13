Графики отключений вернутся с началом рабочей недели – ДТЭК — Finance.ua

Графики отключений вернутся с началом рабочей недели – ДТЭК Сегодня 10:12 — Энергетика

Графики отключений вернутся с началом рабочей недели – ДТЭК

Рост потребления электроэнергии из-за начала рабочей недели приведет к возвращению графиков ограничения электроснабжения, которые не применялись в воскресенье, 12 февраля.

Об этом сообщил исполнительный директор ДТЭК Дмитрий Сахарук в эфире телемарафона "Единые новости".

В результате снижения потребления на выходных и восстановления сетей и ввода в работу двух энергоблоков АЭС удалось избежать отключений в воскресенье. Однако с началом рабочей недели украинцам следует готовиться к применению графиков ограничения электроснабжения, отметил Дмитрий Сахарук.

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По словам Сахарука, из-за обстрелов остается еще много точек, которые не отремонтированы полностью, в частности, Одесса, Киевщина, Харьковщина и Запорожье.

Он добавил, что помимо балансовых отключений, то есть ограничений генерации, есть еще и сетевые ограничения, из-за которых в ряде областей могут и сейчас быть отключения.

Справка Finance.ua:

в результате уменьшения потребления на выходных и ввода в работу двух блоков АЭС лимиты для областей на воскресенье, 12 февраля, не доводились;

кроме того, распоряжения "Укрэнерго" позволяют компаниям "ДТЭК" не ограничивать потребление электроэнергии 13 февраля. Это позволяет не выключать свет в Киеве, Киевской, Одесской и Днепропетровской областях. Однако в случае перегрузки сетей могут быть ограничения согласно стабилизационным графикам.



Економічна Правда По материалам:

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