Графики не действуют. В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света — Finance.ua
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Графики не действуют. В Киеве и области продолжаются экстренные отключения света

Энергетика
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В понедельник, 26 декабря, в Киеве и Киевской области проходят экстренные отключения света. Графики отключений не действуют.
Об этом сообщает ДТЭК.
«Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК „Укрэнерго“, другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации», — говорится в сообщении ДТЭК «Киевские сети».
Аналогичная ситуация наблюдается и в Киевской области.
«В регионе происходят экстренные отключения света. Это необходимый шаг, чтобы сбалансировать энергосистему и избежать аварий на оборудовании. Графики стабилизационных отключений не действуют», — отмечают в ДТЭК «Киевские региональные сети».
В Киеве 24 декабря все еще применяли экстренные отключения света.
А в воскресенье энергетикам в Киеве удалось придумать схемы запитки 3 районов, наиболее пострадавших в течение последней недели. Речь идет об Оболони, Куреневке и Борщаговке. В результате обстрелов некоторые люди оставались без света в течение нескольких суток.
По материалам:
Українські Новини
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