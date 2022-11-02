Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют — Finance.ua

Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют Сегодня 19:09 — Энергетика

Графики аварийного отключения электричества: когда и зачем их применяют

После массированных ракетных ударов по объектам критической инфраструктуры оператор системы передачи НЭК «Укрэнерго» применил графики аварийного ограничения электропотребления для балансировки украинской энергосистемы. Зачем и когда их применяют — объяснили эксперты Госэнергонадзора.

Как это все работает

Для того чтобы сеть была сбалансированной, объем потребленной электроэнергии в определенный момент времени должен быть равен объему произведенной. В сети энергия не сохраняется.

Если потребляют меньше энергии, чем производят, частота (50 Гц) повышается, если наоборот — падает.

Оба дисбаланса пагубно влияют на сети и оборудование производителей, поставщиков и потребителей электроэнергии.

График аварийных отключений (далее — ГАО), применяемый оператором системы передачи, — это отключение потребителей из-за дефицита объемов электроэнергии. ГАО — это не график плановых работ, в нем нет часов начала и завершения отключения. Это перечень электрических адресов (узлов электросетей), к которым могут быть применены отключения, в случае получения соответствующего указания НЭК «Укрэнерго».

График вводится операторами систем передачи (облэнерго) в течение 15 минут после получения соответствующего распоряжения НЭК «Укрэнерго».

Для чего это? ГАО вводят принудительно во избежание полного отключения от энергоснабжения крупного региона или для предотвращения автоматического и неконтролируемого обесточивания региона (блекаута).

То же касается и возобновления электроснабжения — решение о подаче тока потребителям принимает НЭК «Укрэнерго». Только после получения команды от регионального диспетчера НЭК «Укрэнерго» специалисты операторов систем распределения (облэнерго) могут возобновить распределение электрической энергии.

Графики

Сообщения о применении ГАО нельзя обнародовать заранее — это аварийная мера и информация о причинах применения указанного мероприятия, его начале, окончании и другие сведения, которые могут создать представление о потенциале энергетических объектов, являются информацией с ограниченным доступом в период военного положения.

Почему одних отключают, а других нет?

При отключении электроэнергии в одном здании электроснабжение может не прекращаться в соседнем. Поскольку разные дома и даже подъезды одного дома могут быть запитаны от разных линий электропередачи. Энергетики чередуют линии отключения.

Если же какие-то дома не выключаются совсем, то это свидетельствует о наличии на питающей эти дома линии объектов критической инфраструктуры. Например: больница, водоканал и т.д.

«Даже если в течение целого дня отсутствовало электроснабжение, потребитель все равно должен уменьшить потребление электроэнергии в пиковые часы. Поскольку, если не соблюдать режим максимальной экономии, страна рискует остаться в темноте. Отключения нужны для стабилизации энергосистемы Украины. Они предотвращают более масштабные и хаотичные аварийные отключения, на устранение которых потребуется достаточно много времени», — отмечают специалисты.

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