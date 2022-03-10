Компания «Вайтерра Украина» предоставила национальному оператору зернового рынка АО «Государственная продовольственно-зерновая корпорация Украины» 2 тыс. тонн пшеницы для переработки на нужды мирного населения.
Мука, которая будет переработана на мощностях ГПЗКУ, будет отправлена как гуманитарная помощь в регионы, наиболее пострадавшие от российской агрессии.
Сообщается, что сейчас ГПЗКУ координирует логистический процесс доставки пшеницы, перерабатывает на своих мощностях и доставляет муку в регионы, наиболее пострадавшие от войны.
Ранее сообщалось, что ГПЗКУ задействовала все возможные ресурсы по обеспечению продовольствием армии и гражданского населения. В условиях военного положения на максимальную мощность работают большинство филиалов корпорации. Более того, запущены мельницы, более 13 лет находившиеся в состоянии консервации.
Как сообщал Укринформ, по данным министра аграрной политики и продовольствия Романа Лещенко, более миллиона продуктовых наборов сформировано для поставок населению во все регионы Украины.