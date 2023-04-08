Готовятся штрафовать нарушителей: в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами — Finance.ua
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Готовятся штрафовать нарушителей: в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами

Личные финансы
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Готовятся штрафовать нарушителей: в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами
Готовятся штрафовать нарушителей: в Чехии создадут реестр авто с украинскими номерами
В Чешской Республике хотят ввести изменения для украинских водителей. Министерство транспорта Чехии уже готовит реестр автомобилей с украинскими номерами, находящихся на территории Чехии.
Об этом пишет aktualne.cz.
Реестр автомобилей с украинскими номерами в Чехии планируется запустить уже в текущем году.

Для чего нужен реестр

Такой реестр призвали сделать муниципалитеты и города для того, чтобы упростить поиск правонарушителей. Эта система, прежде всего, призвана обеспечить улучшение выполнения административных штрафов за превышение скорости.
Отмечается, что нарушителям не могут послать штрафы, поскольку их личность не может быть установлена.
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Планируется, что помимо личности водителя в реестре будут указаны технические данные о транспортном средстве, но не все, а только необходимые.

Украинские водители не могут застраховать авто

Еще одна проблема в том, что украинские водители не могут застраховать свои автомобили в Чехии. Причина в том, что транспортные средства из Украины считаются автомобилями международного сообщения.
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«Если незастрахованный автомобиль нанесет ущерб, государство возместит ущерб пострадавшей стороне и не потребует компенсацию от украинских автомобилистов. Однако такая помощь действует в течение 6 месяцев после выезда на территорию Чехии», — отметил представитель Чешского офиса страховщиков Владимир Крейзар.
Через 6 месяцев в случае ДТП с незастрахованного автомобиля уже будут взиматься средства.
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Реестр автомобилей с украинскими номерами планируется запустить во второй половине 2023 года. В Минтрансе отметили, что в Чехии есть около 38 000 автомобилей с украинской регистрацией. Министр транспорта Мартин Купка заявил, что сейчас сложно сопоставить автомобиль с конкретным лицом. Из-за этого нарушителей бывает тяжело наказать.
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По материалам:
Телеканал 24
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